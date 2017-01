Alma vitoriana mantém esperança

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O V. Guimarães empatou ontem em casa com o Paços de Ferreira (2-2), depois de ter estado a perder por 2-0, e manteve hipóteses de apuramento para a ‘final four’ da Taça da Liga. Enquanto Pedro Martins fez nove alterações relativamente ao jogo anterior, em Vizela, Vasco Seabra, técnico dos pacenses, foi mais conservador e manteve no onze cinco habituais titulares.Até ao 1º golo do Paços, apontado por Gleison aos 18 minutos, o jogo foi muito equilibrado e disputado num ritmo baixo. Depois disso, o Vitória acelerou os processos e pressionou no sentido de chegar ao empate, construindo alguns momentos perigosos junto da baliza de Mário Felgueiras.O segundo golo pacense surgiu logo após o reatamento, com Mateus a marcar de cabeça na sequência de um canto. Nova reação vitoriana resultou no golo de Texeira. Numa pressão intensa até final - já com Soares e Hurtado em campo -, houve várias ocasiões e, em período de compensações, Zungu fez o empate.