Alta tensão entre Bruno de Carvalho e Jesus

Apesar do clima de guerra fria, Jorge Jesus aceitou fazer parte da Comissão de Honra de Bruno de Carvalho e têm surgido em público a trocar segredos, mas, sabe o CM, neste momento limitam-se a tolerar um ao outro.



Jesus não escondeu a sua revolta, pois três dias depois haveria novo jogo com o Chaves, e desta vez o desaire foi maior com a eliminação da Taça de Portugal. Perante a impossibilidade de despedir Jesus (o Sporting teria de pagar os dois anos e meio de contrato no valor de 18,75 milhões), Bruno de Carvalho direcionou as suas críticas para os jogadores e a arbitragem.

A relação entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus é de alta tensão, mas estão a fazer cedências em prol da recuperação do clube, apurou oA ida de Bruno de Carvalho ao balneário no final do jogo para a Liga com o Chaves (2-2) foi a gota de água, num descontentamento crescente face aos resultados da equipa, nomeadamente o atraso na Liga e as eliminações da Champions (falhou a Liga Europa), da Taça da Liga e da Taça de Portugal.As relações entre ambos azedaram quando o presidente aproveitou a ausência de Jesus (castigado na bancada) para ir ao balneário criticar os jogadores.