Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Álvaro Parente vence sétima etapa do campeonato norte-americano de carros GT

Esta é a terceira vitória de Parente no campeonato.

23:36

O piloto português Álvaro Parente (McLaren GT) conquistou este domingo a segunda corrida da sétima etapa do Pirelli World Challenge, considerado o campeonato norte-americano de carros de GT, depois de já ter vencido no sábado.



Apesar de ter sofrido uma penalização de três lugares na qualificação, depois ter conseguido a 'pole position', o português conseguiu vencer hoje, à semelhança da vitória, e 'pole', de sábado, tendo chegado à liderança nas primeiras duas voltas.



Depois, o português manteve o ritmo elevado, sem que nenhum opositor tenha ameaçado a liderança, e acabou por vencer com mais de seis segundos de vantagem.



É a terceira vitória de Parente no campeonato, depois da ronda inaugural, em St. Petersburg, e da segunda prova, em Long Beach.



O piloto português, terceiro classificado no campeonato e o primeiro dos estrangeiros, está agora a sete pontos do líder, o norte-americano Patrick Long.



"As classificações deste fim de semana são muito importantes para o campeonato, uma vez que recuperámos muitos pontos para os nossos adversários", explicou, citado pela sua assessoria de imprensa, o portuense de 31 anos, que manifestou vontade de garantir "uma luta intensa (pelo título) até ao último fim de semana".



A próxima prova do Pirelli World Challenge, a antepenúltima da temporada, está marcado para o circuito de Utah, de 11 a 13 de agosto.