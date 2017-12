Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alvo dos Leões arguido no caso da batota do Rio AVe

Marcelo, pretendido pelo Sporting, o guardião Cássio, Roderick Miranda e Nadjack são os jogadores investigados.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Tânia Laranjo | 01:30

O defesa-central Marcelo, que está perto de ser reforço do Sporting na reabertura do mercado de janeiro, é um dos quatro arguidos no processo de alegada viciação de resultado no jogo entre Feirense e Rio Ave (2-1) da temporada passada. Os outros três são o guarda-redes Cássio, o lateral Nadjack e ainda o antigo internacional jovem português Roderick Miranda, agora ao serviço do Wolverhampton, do Championship, segundo escalão de Inglaterra.



A investigação está a cargo da Polícia Judiciária do Porto, que apreendeu aos suspeitos os telemóveis, tendo em vista indícios do crime de corrupção. Porém, soube o CM, não foram encontrados dados de grande relevância nos dispositivos móveis. Os investigadores admitem que, nestas situações, o facto de o alerta ser dado pelas casas de apostas – que suspendem de imediato os jogos nas respetivas plataformas – permite a eventuais envolvidos apagar o rasto, o que fragiliza a possível obtenção de prova.



Nesta partida, em fevereiro, o "volume atípico" de investimento e o decorrente "risco financeiro" levaram a Santa Casa a parar as apostas no Placard.



O que está em causa são alegados aliciamento e pagamentos aos jogadores para que perdessem o encontro com o Feirense, resultado que acabou por se verificar. As suspeitas apontam para um quadro de ‘match-fixing’, isto é, viciação de um jogo tendo em vista o lucro de determinados apostadores.



MP confirma investigação

O Ministério Público (MP) confirmou ontem, à Lusa, a investigação. "Em causa, estão suspeitas da prática do crime de corrupção na atividade desportiva", referiu o MP. O inquérito, "recentemente remetido ao DIAP distrital do Porto, tem quatro arguidos constituídos".



Liga torna-se assistente no processo

A Liga de Clubes refere que o processo está em segredo de justiça e que já requereu o estatuto de assistente, "razão pela qual irá continuar a aguardar tranquilamente o desenrolar do mesmo". O organismo liderado por Pedro Proença disse ter "total confiança nas instituições".



FPF no combate à viciação

A Federação Portuguesa de Futebol reagiu ao caso da alegada viciação de resultados no Feirense-Rio Ave e disse tudo estar a fazer para impedir que este tipo de casos aconteçam. "Fazemos monitorização, trabalhamos com as maiores referências mundiais na área e tudo o que é detetado é remetido para as autoridades", disse fonte da FPF.



Rio Ave emite comunicado

Contactado pelo CM sobre os jogadores em causa, o Rio Ave não quis fazer qualquer comentário, remetendo para o comunicado emitido, em que dá conta de "espanto e indignação" em relação à notícia do alegado envolvimento dos atletas no caso.



Jogadores em atividade

Dos quatro jogadores, três continuam no Rio Ave. Roderick, formado no Benfica e que ficou ligado ao decisivo golo de Kelvin, do FC Porto, em 2013, está no Wolverhampton, equipa treinada por Nuno Espírito Santo.



30 milhões a cada jogo

Em média, um jogo da Liga portuguesa faz movimentar cerca de 30 milhões de euros em apostas, de acordo com o especialista Andreas Krannich, diretor da Sportradar. A manipulação é geralmente detetada pelo fluxo anormal de apostas.



Jogo Duplo tramado por escutas e whatsapp

Está marcado para 25 de janeiro, no Campus de Justiça, em Lisboa, o início do julgamento do caso Jogo Duplo, que tem 27 arguidos, incluindo jogadores, treinadores, empresários, dirigentes e angariadores com alegadas ligações à máfia asiática das apostas.



Em causa, um esquema de viciação de resultados de jogos, nos anos de 2015 e 2016, na II Liga, com pagamentos avultados a jogadores. Nas 150 páginas da acusação constam diversas escutas telefónicas, que foram fundamentais para o processo. Também nos telemóveis apreendidos pela Polícia Judiciária (PJ) constavam mensagens através da aplicação Whatsapp, que os arguidos utilizavam na convicção de não serem apanhados, mas cujas conversas não apagaram, com a PJ a aceder às mesmas. Um dos principais acusados é Carlos Silva, membro dos Super Dragões conhecido por ‘Aranha’. Está em domiciliária.



Sete dos arguidos ainda requereram a abertura da fase de instrução mas, a 15 de setembro último, a juíza de Instrução Criminal negou provimento aos requerimentos apresentados por aqueles e manteve a acusação "nos precisos termos" em que a mesma foi proferida.