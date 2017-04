"Amanhã serei amigo de Rui Vitória", afirmou Jorge Jesus

"Quem quer seguir esta carreira tem de ter paixão pelo futebol, seja onde começar, depois, as capacidades de cada um vão direcionar a carreira", apontou o atual treinador do Sporting.



Jorge Jesus considerou que "um treinador é um criador", lembrando que "não há livros que digam como ser campeões".



"Existe sabedoria e criatividade, e hoje é mais fácil ser treinador, porque as novas tecnologias ajudam-nos, o treinador tem atualmente mais ferramentas", vincou.



Além de Jorge Jesus, também o selecionador nacional Fernando Santos recebeu uma das homenagens entregues pela Associação de Treinadores, partilhando a distinção com todos os treinadores portugueses.



"Este prémio é de todos os portugueses, porque a vitória no Euro foi de Portugal. Partilhar também esta distinção com todos os treinadores portugueses, temos de ter um grande orgulho na nossa classe, porque o treinador português está acima da média", afirmou Fernando Santos.



Além destes dois homenageados, também Humberto Coelho, Hélio Sousa e Ferreirinha receberam distinções deste Fórum de Treinadores, que, durante dois dias, reuniu mais de 700 técnicos portugueses.



O treinador de futebol do Sporting, Jorge Jesus, acredita que, apesar dos atuais 'mind games' entre os clubes, poderá vir, um dia, a ser amigo de Rui Vitória, técnico do Benfica.Jorge Jesus, que hoje foi um dos homenageados da Associação Nacional de Treinadores de futebol, durante o Fórum do Treinador, que se realiza em Gondomar, disse que apesar de intensas disputas pelo título é amigo de Vítor Pereira e André Vilas Boas."Quem treina uma equipa grande tem, por vezes, de fazer 'mind games' com os adversários, normalmente com os rivais pelos títulos, e tive bastantes, mas continuo a ser amigo do Vítor (Pereira] e do [André] Vilas Boas, e amanhã serei, de certeza, amigo do Rui Vitória", disse.