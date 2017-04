"Amanhã serei amigo do Rui Vitória", diz Jesus

O que achou desta notícia?







"Já tive ‘mind games’ com o Vítor Pereira e o André Villas-Boas e hoje somos amigos. Tenho a certeza de que amanhã serei amigo do Rui Vitória", disse ontem Jorge Jesus à margem da homenagem de que foi alvo pela Associação Nacional de Treinador por ter completado 500 jogos na Liga.O treinador do Sporting, que tem tido uma relação tumultuosa e com troca de acusações com o técnico Rui Vitória (Benfica), frisou a importância dos ‘mind games’ [jogos psicológicos] na luta pelo título. "Muitas vezes olham para mim e sei que não percebem o que faço, mas quando se está a treinar um grande clube e se luta pelo título, há que fazer ‘mind games’ com os adversários", explicou Jorge Jesus, realçando: "São momentos de grande intensidade e a importância da comunicação é brutal para atingir o objetivo."Entretanto, Rui Vitória escusou-se a responder a Jorge Jesus: "Para já, não vou comentar porque são coisas que não me apetece comentar. Cada um de nós tem a sua vida, o treinador do Sporting, do FC Porto, cada um faz o seu trabalhinho descansado", disse o técnico do Benfica, que joga o dérbi em Alvalade no dia 22.