Ameaça terrorista a jogo do grupo de Portugal do Europeu feminino

Unidade de contraterrorismo holandesa está a analisar ameaça do Daesh.

12.07.17

pub

A Unidade de Contraterrorismo holandesa confirmou, esta quarta-feira, estar a analisar uma ameaça do Daesh contra jogo Inglaterra- Escócia, do Europeu de futebol feminino, que se realiza na Holanda. Contudo, a Unidade garante que ainda é "muito cedo para decidir que medidas de segurança adotar".

Segundo o site especializado em monitorização do terrorismo jihadista (SITE), os terroristas terão apelado aos "lobos solitários" que atacassem o estádio Galgenwaard, em Utrechtg, no dia 19 de julho, dia em que Inglaterra defronta a Escócia.

A mesma publicação garante que detetou, num canal de apoiantes ao Daesh, uma mensagem que mostrava duas fotografias do estádio, uma planta dos lugares e um mapa da estrada.

A porta-voz da UEFA, Annete van Trigt, disse à AFP que a organização "está a aguardar" por mais informações e que está em contacto apertado com a Unidade de Contraterrorismo holandesa. Annete afirma que, por enquanto, o jogo não vai ser cancelado.

A equipa feminina das quinas integra o grupo destes dois países no Europeu de futebol feminino. Portugal tem jogo agendado com a Escócia para dia 23 de julho, em Roterdão, e com a Inglaterra, a 27 do mesmo mês, em Tilburgo.

A competição reúne 16 países e realiza-se de 16 de julho a 6 de agosto.