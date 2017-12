Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaças travam acesso aos mails do Benfica

Águias enviaram dezenas de notificações a empresas com os nomes dos funcionários que tentaram aceder ao correio eletrónico do clube.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica está a notificar e a ameaçar todos os indivíduos ou empresas que tentaram aceder aos mails do clube da Luz. E a media está a resultar, pois está a ter "um efeito dissuasor", como apurou o CM junto de fonte oficial das águias.



O CM sabe que foram enviadas "dezenas e dezenas" de cartas com o objetivo de intimidar quem tentou aceder aos mails do Benfica. O documento, assinado pelo secretário- -geral João Salgado, intima todos aqueles que descarregaram os ditos mails a procederem à sua eliminação, por estarem a cometer os crimes "de devassa da vida privada e de violação de correspondência".



A carta enviada para as empresas alerta para "a prática e crime por funcionário" e revela os mails dos trabalhadores que tentaram descarregar os documentos do Benfica, nomeadamente a correspondência entre Pedro Guerra e Paulo Gonçalves.



Nas notificações enviadas pelo Benfica é pedido às empresas que instaurem processos disciplinares sobre a conduta dos seus funcionários, e os encarnados anunciam a instauração de procedimentos legais e judiciais.



Estas ações do Benfica são o resultado da contratação de peritos informáticos para garantir a segurança do correio eletrónico de funcionários e dirigentes, incluindo o do presidente Luís Filipe Vieira.



O Sporting já reagiu através do diretor de comunicação Nuno Saraiva: "Se é verdade que quem não deve, não teme, então o Benfica devia era estimular a divulgação dos mails para que o País e o Mundo vissem a (alegada) inocência da sua estrutura e dos seus cartilheiros."