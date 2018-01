Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Análise de jogadores do Benfica divulgada na net

Dados clínicos de todos os jogadores do clube da temporada passada constam na suposta documentação.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Supostas análises e exames de jogadores do Benfica estão a circular na internet, em mais um caso de fuga de informação confidencial do emblema da Luz.



Nos documentos a que o CM teve acesso e que surgiram em blogues ligados ao Sporting e FC Porto, várias análises sanguíneas, efetuadas numa conhecida unidade hospitalar de Lisboa, revelam, num dos casos, níveis de testosterona acima dos valores de referência (entre 1,60 e 7,30 ng/ml). Um deles - datado de 17 de julho de 2016 (pré-época) - está nos 10 ng/ml, quando a análise anterior, desse mesmo atleta, se situava nos 5,89 ng/ml.



A testosterona é uma hormona masculina produzida pelo corpo humano, mas quando é aplicada por via oral ou injetável possibilita um aumento da massa muscular. É por isso uma substância proibida (desde que não seja produzida pelo corpo).

Além de análises ao sangue são divulgados vários exames, bem como as participações a seguros no caso de cirurgias e lesões graves.



Os documentos revelados dizem respeito à época 2016/2017 e contam com dados de todos os jogadores da equipa principal e B, bem como de todos os elementos do staff encarnado, exceto do técnico Rui Vitória.



Contactada pelo Correio da Manhã, fonte do Benfica disse não comentar "criminosos" nem colaborar com quem "promove esses crimes".



MP junta casos

O Ministério Público "decidiu concentrar num só processo os chamados casos dos vouchers e dos emails do Benfica".



Na base desta decisão, segundo a revista ‘Sábado’, está o facto de ter sido considerado que nas duas investigações "há matéria e personagens coincidentes".