Análises de jogadores do Benfica reveladas na Internet

Níveis de testosterona de um dos craques das águias estão mais altos que o permitido.

Por Mário Morgado Ribeiro | 00:49

Algumas análises clínicas e exames médicos de jogadores do Benfica foram revelados em páginas afetas a Sporting e FC Porto, esta quarta-feira.

Numa das fichas, os níveis de testosterona de um dos craques das águias estão mais altos que o permitido, como se pode ver no valor de referência na imagem abaixo. Por outro lado, no histórico, verifica-se que, no último exame, os mesmos níveis estavam dentro do normal.

A substância é proibida, a não ser que seja produzida pelo próprio corpo humano. A testosterona permite, nomeadamente, aumentar a massa muscular.

Esta análise, datada de 19 de julho de 2016, coincide com a altura de pré-temporada.

Noutro documento, de 5 de julho do mesmo ano, um outro jogador apresenta os níveis de testosterona dentro do normal.

Fonte do clube da Luz disse à CMTV que não comenta criminosos, nem colabora com quem promove esses crimes.













Primeira imagem corresponde a valores de testosterona normais. A segunda apresenta níveis mais elevados em relação ao valor de referência.