Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Andamos a plantar o ódio e a violência", diz o treinador Abel Ferreira

"Não sou ator nem palhaço", diz treinador indignado com críticas ao jogo com o Benfica.

Por J.C.M. | 19:09

Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga, respondeu esta quinta-feira com palavras dura aos que acusam o Braga de ter tido uma exibição apática contra o Benfica. O treinador diz que o Braga foi a equipa que teve mais "oportunidades claras". Se calhar conseguimos nós criar mais oportunidades claras ao Benfica do que alguns dos 'grandes' que não lhes conseguiram ganhar".



No vídeo da conferência de imprensa, divulgado pelo clube no Facebook, Abel ironiza: "Não sabia que o Braga tinha tantos adeptos". "Quando estamos mal intencionados, arranjamos problemas em todo o lado", acrescenta.



Muito crítico da imprensa, Abel diz que "para se ser bom jornalista não é preciso ir à procura da polémica". E mostra a sua indignação "Não vou admitir que ninguém ponha em causa os profissionais do Braga. Entre ser um bom treinador e um bom homem, prefiro ser um bom homem".



Falando dos programas de televisão sobre futebol e das citações truncadas acerca do que tem dito, Abel Ferreira passou ao ataque. ""Andamos a plantar o ódio e a violência, e o futebol não é isto".



Num tom mais exaltado, Abel sublinha que quer ganhar em campo e não ao microfone: "não sou ator nem palhaço". E deixa recados: "para os ignorantes, para os recalcados, fica a oração dos sábios".