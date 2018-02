Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André André junta-se a Marcano e Danilo no boletim clínico do FC Porto

Jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino de quinta-feira.

16:53

O médio André André juntou-se esta sexta-feira a Marcano e Danilo no boletim clínico do FC Porto, que prosseguiu a preparação para a receção de sábado ao Sporting de Braga, da 21.ª jornada da I Liga de futebol.



Segundo a nota do FC Porto na sua página oficial, André André sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino de quinta-feira, juntando-se assim a Marcano, trabalho de ginásio e treino condicionado, e Danilo, em tratamento, no boletim clínico dos 'dragões'.



O FC Porto, segundo classificado com 49 pontos, menos um do que o líder Sporting, mas com a segunda parte do jogo com o Estoril Praia por disputar, recebe, pelas 20h30 de sábado, o Sporting de Braga, quarto classificado com 43 pontos.