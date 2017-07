Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Carrillo recusa sair do Benfica

Marco Silva contactou Luís Filipe Vieira para levar o extremo para o Watford.

Por António Martins Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 08:24

André Carrillo recusa sair do Benfica, apesar do interesse do Watford, de Marco Silva, apurou o CM.



O técnico português chegou mesmo a contactar Luís Filipe Vieira, presidente das águias, a pedir a cedência do extremo, sabe o CM, mas o jogador de 26 anos quer mesmo continuar ao serviço do clube da Luz. Marco Silva tinha como principal alvo o peruano, que esteve às suas ordens no Sporting em 2014/15, a melhor época do jogador enquanto atleta dos leões.



Carrillo está confiante que esta época se vai conseguir afirmar no plantel principal da equipa encarnada, apesar da muita competitividade para o lugar de extremo. Para além do peruano, Rui Vitória tem ao seu dispor Salvio, Cervi, Zivkovic, Rafa e até mesmo Diogo Gonçalves, que tem vindo a revelar todo o seu potencial na pré-temporada do Benfica. No entanto, Carrillo está determinado a provar ao treinador que pode ser opção e embora não tenha sido primeira escolha na época passada, deixou sinais que pode ser uma aposta válida.



O facto de o extremo se sentir bem em Portugal é outro dos fatores que leva o jogador a querer ficar no Benfica, até porque nos próximos meses Carrillo vai ser pai de gémeos e não pretende mudar de país.



O jogador peruano chegou à Luz no verão passado a custo zero proveniente do rival do Sporting. Ainda assim, custou cerca de 4 milhões de euros às águias no pagamento de comissões.



Na primeira época de águia ao peito, André Carrillo fez 32 jogos e marcou três golos. Conquistou a Supertaça, o campeonato português e a Taça de Portugal.