Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Geraldes diz que sorteio da 'Champions' foi positivo para o Sporting

O Sporting irá receber o Steaua e uma semana depois deslocar-se-á a Bucareste para o jogo da segundo mão.

Por Lusa | 17:18

O diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, considerou esta quinta-feira que o sorteio da Liga dos Campeões de futebol, que colocou os romenos do Steaua Bucareste no caminho dos 'leões', foi positivo.



"Temos de respeitar todos os adversários, e tal como o presidente Bruno de Carvalho já havia referido ontem [na quinta-feira], os nomes não ganham jogos. Mas creio ter sido um sorteio positivo para o Sporting", disse André Geraldes, que representou o clube no sorteio que decorreu Suíça.



Mesmo considerando positivo o sorteio, André Geraldes foi cauteloso ao analisar para o jornal do clube a eliminatória com o Steaua Bucareste: "Vamos defrontar uma grande equipa, mas temos condições para marcarmos presença na fase de grupos. Faremos o nosso melhor nos dois jogos".



Sobre o facto de a primeira mão se disputar em Lisboa, também foi encarado pelo dirigente dos 'leões' como algo positivo.



"Dar o pontapé de saída diante dos nossos adeptos é muito bom. Têm demonstrado ser verdadeiros catalisadores da equipa, pelo que espero uma enorme moldura humana e uma noite europeia que só o Sporting sabe proporcionar", sublinhou.



O Sporting irá receber o Steaua no dia 15 de agosto, a partir das 19:45, e uma semana depois deslocar-se-á a Bucareste para o jogo da segundo mão, à mesma hora.