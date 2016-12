André Horta: "Era capaz de jogar de borla pelo Benfica"

- Não, claro que não. Sou mais um para ajudar. Não sou mais nem menos que ninguém.- Sim, é verdade. Quando estava nas camadas jovens, acho que fui durante três anos consecutivos apanha-bolas.Ganha-se um pouco mais de ligação e afeto ao clube. Quando se é jogador e adepto, acho que é um pouco mais fácil sentir o clube e, se calhar, dentro de campo, defender a camisola com muito mais amor.- Isso é uma pergunta muito difícil. Acho que nem consigo responder agora [risos]. Mas acho que era capaz de fazer tudo pelo Benfica.- Não neste momento, mas talvez uns anos mais tarde, quando tivesse uma estabilidade financeira que pudesse dar algum conforto à minha família, sim, era capaz de jogar de borla pelo Benfica.- Sim, claro que sim. Acho que é uma boa maneira de lidar com a pressão que se vive neste clube, a pressão de ganhar. Mas é uma pressão boa, porque é um clube que nos exige dar tudo e ganhar títulos.- Acho que não. Eu quero ser julgado como um jogador normal. Não é por ser benfiquista que têm de me passar a mão pelas costas ou dizer que está tudo bem quando eu jogo mal. Não é por ser adepto que sou mais que os outros jogadores.- O próximo é lutar jogo a jogo para conseguir a vitória. Claro que temos o objetivo do tetra. Queremos ser campeões, ganhar as competições internas e chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões.- É como eu digo, nós estamos sempre focados jogo a jogo. Não pensamos no futuro.- Não, não pensamos que somos favoritos. Sabemos que é um campeonato muito longo. São 34 jornadas e ainda nem chegámos a meio.- É o coletivo. O forte da nossa equipa é mesmo o espírito de união perante as dificuldades que vamos sentindo com essas lesões.- Se acontecer, é mais uma prova de que a formação do Benfica está muito bem cotada a nível mundial, com jovens a saírem para grandes clubes. O nosso plantel tem 27 jogadores. Todos são importantes.Se houver alguma saída, o treinador e a estrutura saberão colmatar essa ausência.- Penso que sim, mas não estamos a pensar em quebrar recordes e fazer épocas históricas, estamos preocupados em dar o nosso melhor e atingir os nossos objetivos.- Sinceramente, não penso muito nisso. Sei que um dia irei fazê-lo, não sei se vai ser no próximo ano ou no seguinte. Cada jogo é uma final, depois o futuro logo se vê.- Espero que seja mais um ano glorioso do Benfica, mas, como eu disse, estamos focados jogo a jogo e em maio logo se verá.