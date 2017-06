André Moreira na Luz

Também Makaridze, guarda-redes contratado ao Moreirense, deve continuar emprestado por mais uma temporada para continuar a evoluir.



Caberá agora a Rui Vitória gerir as questões dos cinco guarda-redes, dois deles não devem ficar no plantel.



André Moreira reuniu-se ontem com Luís Filipe Vieira e vai reforçar os encarnados nas próximas cinco temporadas, embora a sua apresentação só seja feita nos próximos dias.O guarda-redes português, que estava vinculado ao Atl. Madrid, vai custar sete milhões de euros ao Benfica e é uma aposta para substituir Ederson, que se transferiu para o Manchester City por 40 milhões de euros, embora só metade desta verba tenha entrado nos cofres das águias.Aliás, André Moreira, de 21 anos, chega à Luz com a tarefa de lutar pela titularidade com Júlio César. O guarda-redes internacional brasileiro, de 37 anos, é um dos mais bem pagos do plantel, com um vencimento líquido na ordem dos 2 milhões de euros por temporada.