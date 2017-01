André Silva causa alarme na frente do FC Porto

Foi precisamente o Feirense a complicar (1-1) as contas portistas na prova, com os azuis-e-brancos a criticarem o árbitro do jogo. "Isto deveria preocupar os responsáveis pela arbitragem, mas a atenção parece estar virada para a instauração de uma lei do silêncio que não desmascare que o rei vai nu", lê-se no ‘Dragões Diário’.

Um problema muscular na coxa esquerda deixa André Silva praticamente sem hipóteses de ajudar o FC Porto no decisivo encontro de terça-feira com o Moreirense (21h15), em Moreira de Cónegos, para a Taça da Liga.Segundo o boletim clínico, o avançado de 21 anos parou devido a "uma mialgia de esforço na face posterior da coxa", limitando-se ontem a tratamento e gestão de esforço. André Silva leva 15 golos em 25 partidas e não parece ter um substituto à altura. Depoitre não se afirma como alternativa e Rui Pedro precisa de mais minutos.Isto quando os golos em Moreira de Cónegos até podem ter redobrada importância, já que o FC Porto está obrigado a ganhar e a superar o resultado do Belenenses com o Feirense.