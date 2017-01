André Silva impressiona

André Silva é o segundo melhor marcador da Liga com 12 golos, menos quatro do que Bas Dost, do Sporting





Titular indiscutível nos dragões, o avançado tem sido presença assídua na seleção (quatro golos em cinco jogos).



A SAD já garantiu que André Silva não vai sair até ao final do mês, mas não afasta a saída do jogador no final da temporada.Titular indiscutível nos dragões, o avançado tem sido presença assídua na seleção (quatro golos em cinco jogos).

O momento de forma de André Silva vale ao avançado do FC Porto o rótulo de um dos jogadores mais cobiçados pelos grandes do futebol europeu.Prova disso foi a presença de observadores do Manchester United e do Arsenal na vitória (2-1) dos dragões contra o Estoril para a Liga, no sábado.Os 17 golos em todas as competições do jovem de 21 anos despertaram recentemente o interesse do Real Madrid, apurou o, que se junta assim aos grandes ingleses na corrida pelo passe do internacional português, que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.