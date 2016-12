André Silva, Layún e Otávio falham inicio da preparação do FC Porto

Escassas horas após o empate com o Feirense (1-1), no Estádio do Dragão, que deixou o FC Porto de 'calculadora na mão' para pensar nas meias-finais, o plantel portista iniciou a preparação do jogo decisivo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos.O FC Porto defronta o Moreirense pelas 21:15 horas de terça-feira, para a terceira e última jornada do grupo B da Taça da Liga, e está obrigado a vencer por um resultado superior ao que o Belenenses possa vir a fazer frente ao Feirense.O plantel dos 'dragões' regressa ao trabalho pelas 10:30 de sábado, novamente no Olival, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social.O Moreirense lidera o grupo B da Taça da Liga, com quatro pontos, seguido de Belenenses (2.º) e do FC Porto (3.º), ambos com dois, e do Feirense (4.º), com um. O primeiro classificado apura-se para as meias-finais.