André Silva seguido por Chelsea e Paris Saint-Germain

André Silva tem dado nas vistas durante a presente época, com um punhado de boas atuações com a camisola do FC Porto. Tais performances valeram-lhe a atenção de vários colossos do futebol europeu e notícias recentes colocam o jogador na mira do Chelsea e do Paris Saint-Germain (PSG).

Os "dragões" vêem com bons olhos a transferência do jogador no próximo mercado de verão, algo que enriqueceria os cofres da SAD.

Com 15 golos marcados em 26 jogos da Liga NOS e cinco em 10 partidas da Champions, pretendentes não irão faltar ao jovem de ponta de lança que tem brilhado também na Seleção Nacional.

Para além dos ingleses do Chelsea e dos franceses do PSG, a imprensa internacional avança que o internacional português tem também atraído o interesse de clubes como Manchester United, Manchester City, Marselha ou Real Madrid.

