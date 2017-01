André Silva só sai por 60 milhões

CM apurou, os dragões só devem segurar o jovem até ao final da época dado, não só o crescente assédio dos maiores clubes do Mundo, mas também de forma a equilibrar as contas (prejuízo de 58, 4 milhões de euros em 2015/2016) e cumprir o fair play financeiro exigido pela UEFA.



No verão passado, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa revelou ter recusado propostas de clubes ingleses e alemães por André Silva. A cobiça no jovem fez a SAD dos azuis-e-brancos aumentar a cláusula de rescisão de 25 para 60 milhões de euros e prolongar o contrato até 2021.



O FC Porto só aceita negociar a venda do avançado André Silva por 60 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do jovem de 21 anos, apurou oO internacional português está a ser seguido por vários gigantes europeus, como o Arsenal, Atlético de Madrid e Real Madrid e, segundo a imprensa inglesa, os merengues já decidiram que vão avançar com cerca de 58 milhões para levar a maior pérola dos azuis-e-brancos.Um valor muito próximo do que os responsáveis portistas pedem pelo avançado, o que significa que Real Madrid e FC Porto podem chegar a entendimento para a transferência no próximo verão. As boas relações entre Jorge Mendes, empresário do jogador, e o clube espanhol são mais um ponto a promover a mudança.