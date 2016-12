André Ventura desafia Paulo Andrade a avançar com candidatura ao Sporting

André Ventura, comentador da CMTV, desafiou Paulo Andrade para avançar com uma candidatura à presidência do Sporting.



"Já não dá para aguentar mais ver o Paulo Andrade constantemente a defender esta direcção e este treinador do Sporting. Quem ama verdadeiramente o futebol não o pode fazer. Fica aqui, portanto, o desafio ao meu colega de painel: que se lance à presidência do seu clube em nome da responsabilidade e da credibilidade", escreve André Ventura no Facebook.



"Há momentos na história em que temos de sair do conforto do ecrã e assumir as nossas responsabilidades. Se o meu clube estivesse naquele estado...eu não pensaria duas vezes!", acrescenta o comentador da CMTV afeto ao Benfica.



Paulo Andrade é também comentador do canal do Correio da Manhã.



