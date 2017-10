Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Villas-Boas castigado com oito jogos por insultar árbitro

Treinador do Shanghai SIPG foi ainda multado em 40.000 yuans.

30.09.17

O treinador do Shanghai SIPG, o português André Villas-Boas, foi suspenso este sábado por oito jogos pela federação chinesa de futebol, por ter insultado um árbitro num jogo da Superliga local.



Além do castigo, o técnico foi ainda multado em 40.000 yuans (cerca de cinco mil euros), por ter "insultado" e feito "gestos insultantes" direcionados ao árbitro do encontro frente ao Beijing Guoan, que o Shanghai SIPG venceu por 1-0, em 22 de setembro, segundo a federação.



Na passada quarta-feira, Villas-Boas já tinha sido punido pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) com uma multa de 14 mil dólares (cerca de 12 mil euros), por ter proferido um comentário "ofensivo" para com o árbitro do jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões asiáticos, frente ao Guangzhou Evergrande.



Antes, o técnico português já cumpriu dois jogos de suspensão por um comentário nas redes sociais.