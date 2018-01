André Villas-Boas sofre acidente e desiste do rali Dakar

O treinador de futebol André Villas-Boas sofreu um acidente no rali Dakar. O piloto , que cumpria a sua estreia na prova de todo-o-terreno, viu o carro bater de frente quando abordou uma duna, revelou Jean-Marc Fortin, diretor da equipa Overdrive, ao jornal belga HLN.



"Quando abordou uma duna, o carro acabou por subir em demasia e acabou por aterrar com o nariz. O André foi transportado para o hospital com uma dor nas costas. É uma pena, especialmente porque o André estava a fazer uma estreia muito boa", lamentou.A desistência de André Villas-Boas foi confirmada por volta da meia-noite (hora portuguesa), com o seu nome a vir referido na lista oficial de desistências na quarta-etapa. O piloto teve de ser retirado de helicóptero para ser observado num hospital. Apresentava dores na coluna.