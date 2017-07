Angelique Kerber apura-se para os oitavos de final

Tenista alemã venceu a jogadora norte-americana, Shelby Rogers.

Por Lusa | 08.07.17

A tenista alemã Angelique Kerber, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se este sábado para os oitavos de final do torneio de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada.A jogadora germânica garantiu uma vaga nos 'oitavos depois de vencer a norte-americana Shelby Rogers, 70.ª da hierarquia, em três 'sets', pelos parciais de 4-6, 7-6 (7-2) e 6-4.Kerber, atual vice-campeã de Wimbledon, defrontará nos oitavos de final a espanhola Garbiñe Muguruza, finalista da edição de 2015 do torneio londrino e 15.ª do circuito.