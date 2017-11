Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anthony Taylor dirige Portugal-EUA

O árbitro inglês estreia-se em jogos com a seleção portuguesa.

O jogo de carácter particular entre as seleções de Portugal e dos Estados Unidos, a disputar terça-feira, em Leiria, será dirigido pelo árbitro inglês Anthony Taylor, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O árbitro inglês estreia-se em jogos com a seleção portuguesa terá como assistentes Gary Beswick e Stuart Burt. Andre Marriner irá desempenhar as funções de quarto árbitro.



A seleção portuguesa de futebol defronta a congénere norte-americana pelas 20h45 de terça-feira, no estádio Magalhães Pessoa, numa partida inserida na preparação no Mundial2018, que inclui uma componente solidária para com as vítimas dos incêndios.



Portugal com todos disponíveis para o particular com os Estados Unidos

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino antes do particular com os Estados Unidos, agendado para terça-feira, em Leiria, numa sessão em que Fernando Santos voltou a contar com os 24 jogadores convocados.



Na Cidade do Futebol, em Oeiras, nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, o selecionador nacional dividiu os jogadores de campo em dois grupos e, durante esse período, efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola. Os três guarda-redes trabalharam à parte.



Ao início da tarde, a comitiva lusa viaja até Leiria, onde o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do duelo com os norte-americanos, numa conferência de imprensa marcada para as 16:00, no Estádio Municipal, palco do encontro de terça-feira.



O Portugal-Estados Unidos, que serve de preparação para a fase final do Mundial2018, que vai decorrer na Rússia, será a última partida dos campeões europeus em 2017 e tem início agendado para as 20h45.



A receita do jogo, à semelhança do que aconteceu no Portugal-Arábia Saudita, vai reverter para as vítimas dos incêndios que, recentemente, atingiram o centro do país.