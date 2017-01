Antigo futebolista Franck Dumas condenado a três anos de prisão

Enquanto jogador, Franck Dumas representou também o Marselha e o Caen, clube do qual foi treinador entre 2005 e 2012.Dumas já tinha sido julgado (e condenado à revelia) em setembro, mas a decisão não foi considerada válido porque nem o antigo jogador, nem o advogado estavam presentes. Foi, então, ordenada a repetição do julgamento que (re)começou em dezembro do ano passado e culminou hoje, 31 de janeiro de 2017.