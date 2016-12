Antigo internacional inglês atirado das escadas

Em 2015, o antigo médio pagou 1170 euros de multa por ter dito uma piada racista.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%



8.3%

8.3% 25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%



8.3%

8.3% 25% Muito satisfeito Outras 12 pessoas também já deram o seu contributo pub

O antigo internacional inglês Paul Gascoigne foi esta quarta-feira hospitalizado depois de um homem o ter empurrado pelas escadas no Ace Hotel, em Londres.Segundo a imprensa inglesa, testemunhas que se encontravam no local afirmaram que Gascoigne, de 49 anos, estava "bastante alcoolizado", problema que tem vindo a enfrentar há 20 anos, proferindo comentários racistas a vários clientes e acabando por se envolver em confrontos.O porta-voz do ex-jogador, Terry Baker, adiantou que Gascoigne não foi detido, embora a polícia tenha iniciado uma investigação.