Antigo presidente do Barcelona compara "traidor" Neymar a Figo

O antigo presidente do Barcelona, ??Joan Gaspart, criticou duramente a atitude de Neymar no processo de transferência para o PSG. O dirigente que liderava o Barcelona quando Figo saiu para o Barcelona, não poupou nas críticas ao brasileiro, em declarações à Cadena Ser.



"O Barca é mais do que um clube que dizemos ser o nosso. Eu vivi uma situação como esta: Neymar vai estar no mesmo capítulo de Figo- estava sozinho e agora será acompanhado por Neymar"



O antigo dirigente estabelece paralelos com as saídas de Maradona ou Ronaldo (o fenómeno brasileiro). "Eu vi grandes jogadores como Maradona ou Ronaldo, que eram melhores do que Neymar e que saíram do Barça porque outros clubes pagaram as suas cláusula de rescisão. Mas foram com dignidade, sem fazer tanta comédia. Não gostei da atitude que ele teve com o clube, com parceiros e colegas. "



Gaspart iliba o clube de responsabilidades pela saída do craque brasileiro."Dói-me ver que agora, pessoas que eu respeito muito se aproveitem destas circunstâncias par anão culpar ninguém. A culpa é Neymar. Ponto. Não a tem o clube, não têm os dirigentes, não têm os seus companheiros, que fizeram tudo e mais para que ele ficasse ".