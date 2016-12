António Folha é o novo treinador do FC Porto B

João Brandão, até agora treinador adjunto da equipa B do FC Porto, é o substituto de Folha nos sub-19, que o ano passado conquistaram o campeonato nacional do escalão.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%

50%

50%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%

50%

50%

Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

O FC Porto anunciou esta quinta-feira que o ex-futebolista António Folha assumiu o comando técnico da equipa B dos 'dragões', substituindo José Ferreirinha Tavares, que somou apenas uma vitória em seis jogos na II Liga portuguesa.Em nota publicada no sítio oficial, o clube informa que as mudanças têm efeito imediato e que "o momento de paragem natalícia foi entendido como o mais propício para estes ajustes", devido às saídas na estrutura portista.José Ferreirinha Tavares, que assumiu o comando técnico da equipa secundária dos 'dragões' após a saída de Luís Castro para o Rio Ave, passa a coordenador técnico da formação do emblema portista.