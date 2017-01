António Salvador anuncia recandidatura à SAD do Braga

As eleições do clube serão em maio, ainda sem data definida, e, como já tinha referido noutras alturas, António Salvador é novamente candidato, sendo que se demitirá da liderança da SAD se perder esse ato eleitoral, revelou António Marques.O presidente da mesa da AG da SAD disse ainda que António Salvador garantiu nesta reunião "a conclusão e pagamento no próximo mandato da academia e do pavilhão multiúsos".Questionado sobre se esta é a altura certa para os críticos assumirem uma candidatura, respondeu: "Não sei o que é isso [críticos]. Importa é que o Braga vá em frente, está nas meias-finais da Taça da Liga, e espero que esteja na final, e a lutar para estar no pódio no campeonato nacional, os críticos, em maio, terão oportunidade de apresentar uma lista."