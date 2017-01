APAF considera "inaceitáveis" e "cobardes" ameaças aos árbitros

"Este é um momento demasiado grave e a condenação não pode deixar margem para dúvidas. A necessidade de intervenção das forças policiais -- em quem depositamos toda a confiança - é sinal do tempo em que vivemos", lamenta a instituição.A APAF considera que dirigentes, treinadores e jogadores devem assumir as suas responsabilidades e "exige" que estes "deixem de se esconder atrás dos erros dos árbitros"."Os agentes da arbitragem são os que mais têm assumido os seus erros, está na hora de todos os agentes desportivos assumirem igualmente os seus próprios erros, esses que muitas das vezes são escamoteados", desafiou.A APAF diz que está disponível, juntamente com os árbitros, a "ir até às últimas consequências na defesa do seu bom nome, da sua segurança pessoal e das suas famílias".O organismo confia que os agentes desportivos saberão reencontrar já este fim-de-semana o "equilíbrio", permitindo que as equipas de arbitragem das competições profissionais "voltem a ter as condições essenciais ao normal desempenho da sua atividade"."Importa que todo o futebol nacional e amador se una na pacificação e paz, sem esquecer o futebol mais jovem", conclui a APAF.