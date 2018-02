"Aponta a câmara para o jogo", diz Ronaldo após substituição

Jogador português foi substituído aos 82 minutos da partida.

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 82 minutos da partida do Real Madrid frente ao Levante este sábado à noite e não gostou da especial atenção da câmara, que em vez de transmitir a continuidade do jogo preferiu tentar apanhar uma possível reação do português face à decisão de Zidane, o treinador.

Depois de se sentar no banco de suplentes e de cumprimentar os restantes colegas de equipa, o português fez questão de passar um recado à câmara. "Não há razões", começou por dizer. "Olha para o jogo. Aponta a câmara para o jogo", sublinhou o jogador quando percebeu que o foco continuava a não ser a partida.





"No hay razones. Mira el partido. Apunta la cámara para el partido". La reacción de Cristiano Ronaldo tras ser sustituido en el Ciutat de Valencia. pic.twitter.com/d0FFjo2LBx — Minuto#0 en Movistar+ (@MovistarMinuto0) 3 de fevereiro de 2018





O Real Madrid, que até ao momento da substituição se encontrava em vantagem, terminou a partida empatado a 2-2. Os merengues posicionaram-se assim no quarto lugar da Liga Espanhola com 39 pontos.