“Após 4 jogos vi logo que Ronaldo seria melhor do que Figo e Eusébio”

"Continuar no topo pelo menos mais quatro anos"



– Ronaldo fez bem em recusar um contrato de 300 milhões de euros para jogar na China?



– Sem dúvida. Ele demonstrou mais uma vez que não é apenas um grande jogador de futebol, é também uma pessoa que tem um enorme caráter. É mais uma prova de que vai ser o melhor jogador da história do Real Madrid.



- Até que idade pensa que ele vai jogar futebol?



- Não sei. É difícil, ainda para mais para um avançado que precisa de golos.

Só ele poderá dizer quando vai deixar o futebol. Ele é forte e vai continuar no topo pelo menos mais quatro anos. Não é fácil. Ele tem de provar a cada minuto que é o melhor do Mundo. Todos esperam sempre uma jogada, um golo, e também que seja ele a resolver os jogos. Graças a Deus, tem feito isso. Agora, quando vai terminar a carreira, isso não consigo dizer.



- Para mim, vai ser sempre o melhor do Mundo. E mais uma vez provou que é o melhor, atingindo um nível que só os grandes jogadores conseguem atingir.- Mas, para si, o que tem Ronaldo que Messi e Griezmann não têm?- Fisicamente é muito mais forte que os outros. Tem uma velocidade incrível, tem um remate mais forte. É mais alto, é melhor a cabecear e a marcar livres.- Muito, mas nunca disse que fui eu que lhe dei o talento. Eu consegui antecipar a sua estreia e ajudei-o a crescer como jogador. Era um Ronaldo muito diferente do que é hoje. Mas eu não apostei só nele, também fui eu que lancei o Ricardo Quaresma e o Hugo Viana.- Precisei apenas de um treino. Depois decidi convocá-lo para a primeira equipa. Percebi que já tinha maturidade de um grande jogador. Não sabia que ele ia ser o melhor do Mundo, mas, após quatro jogos, vi logo que Ronaldo ia ser melhor que Luís Figo e Eusébio. Claro que ele ia precisar de sorte, mas pensei logo que podia vir a ser o melhor jogador português.- O que posso dizer é para continuar a ser ele mesmo.O Ronaldo precisa de concentrar-se mais e ficar perto da sua mãe e do filho para ser feliz, pois tem de lidar com muita pressão. É difícil, mas ele ama o futebol e, por isso, merece todos os prémios.– Fiquei muito contente. Fui adepto, pois guardo Portugal no meu coração. Portugal não jogou bem, mas conseguiu uma grande vitória. Sinto orgulho por ter visto crescer Ronaldo, Quaresma e Pepe. Tive sorte de trabalhar com eles. Posso dizer que, com este título, Ronaldo é filho de Portugal e meu também.– Não, mas pensei que Portugal só podia ganhar se fosse forte a nível mental e coletivo, pois a Seleção não era favorita e não fez um grande jogo, mas os jogadores compreenderam a mensagem do Fernando Santos. O treinador fez um trabalho fantástico e a equipa ganhou com isso. Mas arrisco dizer que Portugal ganhou o Europeu com o plantel de Ronaldo. Em 2004 a Grécia venceu a final frente à seleção de Figo e no Mundial de 66 jogou a seleção de Eusébio.- Não posso dizer que somos amigos, mas conheço o seu trabalho, e está de parabéns pelo que tem feito.- Não sei. É difícil dizer quem vai ganhar. Se fosse eu a escolher, dava o prémio aos três treinadores.- Claro, seria um prazer.- Não, eu sou profissional.- Falei com ele algumas vezes. É um treinador corajoso. Já provou que tem capacidade e fez um trabalho fantástico no Benfica e pode fazer o mesmo no Sporting.- Acho que não. Oito pontos é muito. Não há milagres. O Sporting podia fazer um milagre, mas era preciso também que os outros cometessem muitos erros.- Falta um bom Mário Jardel. Eu tive a sorte de ter o verdadeiro Mário Jardel. O Sporting precisava agora de um goleador como ele.- Fico nervoso quando falo nisso. Parecia um louco no ano em que fomos campeões. Tive de sofrer, gritar, chorar, mas conseguimos vencer. O FC Porto foi um adversário forte, mas nós fomos melhores. Fiz um trabalho inteligente e tive a felicidade de treinar um grande clube. Já agora, antes de terminar a entrevista, gostaria que desse um recado meu ao Rui Jorge: "O meu pé esquerdo vai continuar a ser melhor que o teu."- Ligue-lhe [confrontado com o repto lançado por Boloni, o Correio Sport falou com o antigo jogador do Sporting e atual selecionador sub-21].- Rui Jorge - [risos] Nós brincávamos os dois nos treinos. Eu estava sempre a dizer que era melhor que ele. Ele tinha o hábito de dizer o contrário. Ele foi um grande jogador. Era esquerdino como eu. Ficámos amigos. Apesar de já terem passado 14 anos, é gratificante que ele tenha falado nisso.