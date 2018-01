Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitra sexy seduz jovens

Foto ousada em cartaz do Núcleo de Árbitros do Ave.

Por Octávio Lopes e João Pedro Óca | 06:00

Uma imagem ousada de uma mulher vestida de árbitra foi usada pelo Núcleo de Árbitros de Futebol do Ave para promover um curso de formação de juízes dos 14 aos 32 anos. O cartaz, no qual saltam à vista as referências ao número 69 (com conotação sexual), respeita à época 2016/17, em que se registou um número recorde de inscrições.



"A média de inscritos é de 7, 8 árbitros, mas nessa época obtivemos 21", garantiu ao CM fonte do organismo. O CM sabe que este panfleto vai contra as regras da FPF, que tem usado fotografias dos melhores árbitros portugueses para promover este tipo de cursos junto das associações.



Contactada pelo CM, a Associação de Árbitros recusou comentar o assunto.



Já para o Núcleo de Árbitros do Ave, o cartaz não é "abusivo" e foi bem aceite: "Tivemos autorização da direção das escolas do concelho de Guimarães para afixar os cartazes apenas e só nas secundárias."



O núcleo esteve envolvido na polémica denunciada por Francisco J. Marques (FC Porto), sobre um mail enviado ao Benfica a pedir bilhetes para a final da Taça em 2016/17.