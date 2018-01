Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Arbitragem mais infeliz que eu já vi”, diz Sérgio Conceição

Treinador lamenta a prestação de Fábio Veríssimo e lembra outros dois jogos em que tem queixas a apontar.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:01

A conferência de Sérgio Conceição até era de antevisão ao jogo deste domingo, mas passou muito pelo último encontro que o FC Porto disputou (vitória por 2-1) em Santa Maria da Feira, com o árbitro Fábio Veríssimo na mira.



"Foi, talvez, o jogo que eu presenciei, em toda a minha carreira, em que o árbitro foi mais infeliz na sua prestação. Acontece. Já nos aconteceu três vezes, com noites infelizes dos árbitros e dos VAR", disse Conceição, referindo-se aos desafios com Desp. Aves, Benfica e Feirense: "Tivemos um empate com o Sporting, sem casos. Em todos os outros jogos que não ganhámos, houve algo, situações que me preocupam e que têm acontecido de forma mais frequente. Mesmo assim, temos conseguido levar a água ao nosso moinho. Vai ser uma luta, não queria mas tenho de o dizer, contra tudo e contra todos."



O treinador enviou ainda um recado - implícito - para Rui Vitória. "Ouvi alguém dizer que os árbitros devem consultar mais o VAR e os aparelhos que têm à disposição. O que eu gosto é de pessoas coerentes. Lembro-me do nosso jogo com o Benfica, em que se o Jorge Sousa tivesse ido ver a mão do Luisão, daria penálti. E aí, no fim, disseram que estavam ali para falar do jogo e não de arbitragem. Dessa incoerência, não gosto", atirou.



"Reação de Brahimi? Foi grito de revolta"

Sobre a frase "vamos ganhar", de Brahimi para Fábio Veríssimo no jogo de quarta-feira, Conceição diz que foi um "grito de revolta pela injustiça que se vinha passando", criticando a postura do árbitro antes e durante a partida.



Pedro Martins leva 20 ao dragão

Pedro Martins, treinador da equipa do Vitória de Guimarães, convocou 20 jogadores para o encontro de hoje no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.



Há algumas novidades na lista de convocados relativamente ao último jogo dos vimaranenses (empate 3-3 no terreno do Moreirense, em jogo da Taça da Liga). Estão de regresso o defesa Konan, os médios Rafael Miranda e Francisco Ramos e ainda os avançados Héldon, Tallo e Texeira.



O técnico dos minhotos lançou o jogo na sexta-feira, assumindo a ambição de fazer um bom resultado. "A equipa vai jogar para ganhar." Assumiu ainda que a sua formação vai manter a identidade. "Perder por um ou por quatro, para mim é a mesma coisa. O que eu quero é começar o ano com uma vitória, isso seria o ideal."



O técnico deixou ainda a promessa de que a equipa do V. Guimarães vai melhorar na segunda volta do campeonato.