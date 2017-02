Árbitro do clássico só será nomeado amanhã

Amanhã se saberá qual dos juízes foi nomeado para um jogo que se antevê bastante complicado, e decisivo na corrida para o título.



O Sporting quer Hugo Miguel ou Tiago Martins. Já o FC Porto manifesta preferência por Carlos Xistra.Amanhã se saberá qual dos juízes foi nomeado para um jogo que se antevê bastante complicado, e decisivo na corrida para o título.

Há uma guerra de bastidores em redor da nomeação do árbitro para o clássico FC Porto-Sporting, do próximo sábado.A nomeação do árbitro está agendada para amanhã. O Conselho de Arbitragem decidiu recentemente mudar as nomeações de terça para quinta feira, por causa das pressões sobre os árbitros.Neste momento há informações sobre pressões cruzadas, tanto da parte dos dragões, como da parte dos leões, sobre José Fontelas Gomes, Presidente do Conselho de Arbitragem da FPF.