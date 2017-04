Árbitro fura boicote e oferece-se para apitar jogo do Canelas

Associação

Portuguesa de

Árbitros de Futebol (APAF)





O jogo deste domingo na Maia está marcado para as 16h00. Conta para a Divisão Elite da Associação de Futebol do Porto.



Ao que o CM apurou, o juiz ter-se-á oferecido para apitar a partida, furando o bloqueio da associação. Os jogos do Canelas estavam em ricos de não se realizar, ou poderiam até vir a ser acompanhados por árbitors amadores.O jogo deste domingo na Maia está marcado para as 16h00. Conta para a Divisão Elite da Associação de Futebol do Porto.

O que achou desta notícia?







75% Muito insatisfeito

75%

8.3%

8.3%

16.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







75% Muito insatisfeito

75%

8.3%

8.3%

16.7% Muito satisfeito pub

Apesar da decisão da, de boicotar os jogos do Canelas 2010, após as agressões de que foi vítima um juiz na passado fim-de-semana, o Canelas vai mesmo jogar este domingo.A equipa de Gaia vai a casa do Maia Lidador, numa partida que será arbitrada por Rui Oliveira, da Associação de Futebol do Porto. O juiz de jogo tem 34 anos e é natural de Matosinhos. Ao contrário dos colegas, que pediram todos dispensa do jogo, Oliveira aceitou apitar a partida.O último jogo que apitou foi a vitória por 2-1 do Penafiel sobre o Benfica B, para a II Liga. Rui Oliveira foi o juiz do polémico jogo da Taça de Portugal em que o Setúbal derrotou o Sporting por 2-1, jogo muito contestado pelos leões, que criticaram duramente o penálti assinalado contra o Sporting no último minuto do jogo, que deu a vitória ao Setúbal.