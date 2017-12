Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro Jorge Ferreira quer Pinto da Costa em tribunal

Presidente do FC Porto chamou "ladrão de cozinheiras" ao juiz.

Por Secundino Cunha | 06:00

O árbitro Jorge Ferreira solicitou ao departamento jurídico da Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol (APAF) a instauração de um processo contra o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, por este lhe ter chamado "ladrão de cozinheiras".



"Eu não quero fazer comentários sobre o assunto. O caso está entregue aos juristas da APAF que sabem bem o que têm a fazer", disse ao Correio da Manhã o árbitro, que, no final da época passada, foi despromovido à segunda categoria.



Em recente entrevista, o líder dos azuis-e-brancos disse que lhe constara que Jorge Ferreira tinha aberto um restaurante e que "tinha roubado a cozinheira ao pai", acrescentando que agora se tinha tornado "ladrão de cozinheiras".



Jorge Ferreira não gostou das palavras do dirigente portista, vai agir judicialmente, mas diz que não guarda "nenhum rancor" ao presidente portista.



"Se ele cá quiser vir almoçar ou jantar, será bem servido como todos os clientes. E pode trazer a nova namorada", disse ao CM Jorge Ferreira.