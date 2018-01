Árbitro pontapeia jogador e expulsa-o

Após ter chocado com jogador do Nantes, o árbitro agrediu o jogador.

Seguro que se habrá disculpado el buen hombre. Ha sido espontáneo. Eso sí, para mí es agresión y roja!! 3 partidos mínimo!! #modobroma https://t.co/wRfzJZQn03 — Iker Casillas (@IkerCasillas) 14 de janeiro de 2018

Você pode não acreditar, mas aconteceu!



Em PSG x Nantes, o árbitro Tony Chapron caiu em lance de contra-ataque e deu um pontapé no brasileiro Diego Carlos.



Resultado? Ele deu amarelo pro jogador, que acabou sendo expulso pelo segundo cartão!



Foi real! pic.twitter.com/G3EeJEX5HQ — Filipe Frossard Papini (@FilipeDidi) 14 de janeiro de 2018

No jogo deste domingo entre PSG e o Nantes foi a atitude do árbitro que deu que falar. Tony Chapron chocou contra Diego Carlos caindo de seguida. Quando se levantava, pontapeou o jogador do Nantes e mostrou-lhe cartão amarelo, expulsando o jogador que já acumulava cartões amerelos.Iker Casillas reagiu no Twitter pedidndo pelo menos três jogos de castigo para o árbitro. "Certamente, o árbitro vai pedir desculpa. Foi espontâneo. Sim, para mim é agressão e cartão vermelho! No mínimo, três jogos de castigo", escreveu o guarda-redes do FC Porto.A partida terminou com os parisienses a vencer o Nantes por 1-0.