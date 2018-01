Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro Rui Costa vai apitar o Cova da Piedade-Sporting

Jogo, a contar para a Taça de Portugal, acontece esta quarta-feira.

12:50

O árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, dirige o jogo desta quarta-feira entre o Cova da Piedade e o Sporting (20h30), dos quartos de final da Taça de Portugal, no Estádio do Bonfim.



Nas escolhas da secção não profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, hoje divulgadas, destaque ainda para a nomeação de Carlos Xistra, da Associação de Castelo Branco, para o Rio Ave-Desportivo das Aves (19h00).



O árbitro António Moreira, da Associação de Futebol de Vila Real, estará no jogo entre Caldas e Farense, equipas do Campeonato de Portugal, que tem início marcado para as 18h00.