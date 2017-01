O CM sabe que os árbitros de futebol ameaçaram boicotar os jogos da 16ª jornada.

O Conselho de Arbitragem da FPF garante que os árbitros vão ter reforço policial, tal como as respectivas famílias.



Esta sexta-feira, o Presidente do Conselho de Arbitragem José Fontelas Gomes vai reunir-se com a PSP para definirem a logística desse reforço policial.

