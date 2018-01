Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitros e VAR revoltam Benfica e FC Porto

Rivais contestam as arbitragens nos seus jogos da Liga e vão apresentar queixas no Conselho de Arbitragem da FPF.

Por Pedro Neves de Sousa e Mário Figueiredo | 01:30

Revolta e indignação. O Benfica e o FC Porto vão apresentar exposições ao Conselho de Arbitragem com queixas de lances polémicos com o Sporting (1-1) e com o Feirense (2-1), respetivamente.



O CM sabe que o Benfica vai dar seguimento às críticas efetuadas por Rui Vitória no final do dérbi, depois de ter dito que estará atento a arbitragens futuras de Hugo Miguel (árbitro da partida) e a Tiago Martins (vídeo-árbitro). As águias estão a analisar os lances polémicos do jogo e a reunir material de apoio, como os vídeos, repetições, opiniões de ex-árbitros na comunicação social, para avançar com a dita exposição.



O Benfica queixa-se de um fora de jogo de Acuña no golo e a não marcação de vários penáltis (mãos na área de Coentrão, William, Piccini) e exige saber quais a razões porque Hugo Miguel não recorreu ao vídeo-árbitro no estádio para ver ele próprio as imagens dos referidos lances de polémica.



O FC Porto está num processo mais avançado e já decidiu avançar com a exposição. A indignação dos dragões começou logo após o apito final. Os portistas faltaram à flash interview, porque se "falassem a quente seriam castigados". Os azuis-e-brancos dizem-se prejudicados em sete lances no jogo com o Feirense.



Portistas reclamam de sete erros

O FC Porto reclama de sete lances em que considera ter sido prejudicado no jogo com o Feirense. Os dragões consideram que três adversários deviam ter sido expulsos (Kakuba, Etebo e Tiago Silva), que existiu um penálti sobre Marcano, uma falta violenta sobre Soares, que o segundo amarelo a Felipe é injustificado e que não houve falta para um livre nos descontos.



Águia estranha atitude do juiz

O Benfica está indignado com o facto de Hugo Miguel não ter recorrido às imagens na Luz para analisar melhor os lances, nomeadamente o golo do Sporting e 3 penáltis.



Tiago Martins sob a mira

As críticas do Benfica à arbitragem do dérbi não pouparam o vídeo-árbitro, nomeadamente Tiago Martins. Os encarnados não entendem como o vídeo-árbitro não interveio nos vários lances para penálti, nem porque motivo o árbitro do encontro Hugo Miguel recorreu ao vídeo do estádio para ver os lances.



"Fenómeno sobrenatural"

O Benfica recorreu ao Twitter para atacar Hernâni Fernandes, assessor dos leões para a arbitragem. "É atual quadro do SCP, ex- -assistente de Hugo Miguel (com quem terá longa amizade), ex-observador, atualmente sob investigação do Ministério Público por ameaças e coação a árbitros, poderá explicar o fenómeno sobrenatural de se errar tantas vezes para o mesmo lado". Hernâni já tinha sido criticado pelo FC Porto por ter participado numa corrida pela Casa do Benfica do Seixal.