Árbitros furiosos com Pedro Proença

APAF aproveitou reunião com Fernando Gomes para falar da questão dos aumentos.

Por Octávio Lopes | 09:47

Está ao rubro a ‘guerra’ entre os árbitros e Pedro Proença, por causa dos aumentos, que pode acabar em grave. Os juízes ficaram perplexos com o facto de o líder da Liga recusar um aumento imediato de 10 por cento e ter avançado com uma proposta que prevê atingir esse objetivo nos próximos quatros anos (1%, já; +3%,+3%+3%).



A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), numa reunião que se realizou no dia 16, lembrou a Proença que os prémios dos seus associados não são revistos há oito anos. E perante a intransigência do antigo árbitro internacional, a APAF aproveitou uma reunião já agendada com Fernando Gomes, que ocorreu no dia 17, para abordar o assunto.



Na mesa apareceu uma proposta em que a meta dos 10% de aumento seria alcançada em dois anos. E é esta proposta que a APAF, presidida por Luciano Gonçalves, vai apresentar a Proença nos próximos dias. Se não for aceite, os árbitros irão avançar com ações de protesto que passam por tirar dos equipamentos o símbolo do patrocinador da Liga e, mais tarde, atrasar o início das partidas.



Se Proença continuar inflexível, a APAF recorrerá à greve, que, sabe o CM, terá a solidariedade do Conselho de Arbitragem da FPF, liderado por José Fontelas Gomes.



Contactada pelo CM, fonte oficial da Liga não quis prestar qualquer declaração sobre a questão dos aumentos dos prémios aos árbitros.



Apoio de Sporting e FC Porto

Pedro Proença foi eleito presidente da Liga no dia 28 de julho de 2015 com o apoio de FC Porto e Sporting e contra a vontade do Benfica. Mais de dois anos depois, continua a contar com a solidariedade de dragões e leões e com a oposição das águias. O antigo árbitro internacional terminou a carreira no dia 22 de janeiro de 2015. O anúncio foi feito em conferência de imprensa, a que assistiram, entre outros, Luís Filipe Vieira (Benfica), Bruno de Carvalho (Sporting) e Antero Henrique (na altura dirigente do FC Porto).