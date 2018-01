Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitros notificados para prestarem declarações no caso dos mails

Serão ouvidos na condição de testemunhas.

20:42

Alguns árbitros de futebol já foram notificados para serem ouvidos na condição de testemunhas no processo dos e-mails, avança A Bola.



O pedido veio do presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes.



Em causa está a investigação em curso no caso em que o Benfica está a ser investigado por alegadas pressõe sobre árbitros e dirigentes da arbitragem e de outros órgãos do futebol português.



Nos mails revelados pelo FC Porto, haverá indícios de alegadas pressões e do exercício de influência sobre vários árbitros de futebol.



