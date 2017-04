“Árbitros podem sair da bancada”

A revolta destes dirigentes é com o comportamento dos responsáveis da Associação de Futebol do Porto. Que, na opinião do mesmo presidente de clube, não atua. "Doze clubes fizeram um boicote ao Canelas desde o início da época. Dissemos que não jogamos com eles e a associação perdoa-nos as multas, mas não atua no essencial. Que é impedir que estes atos de violência gratuita aconteçam", continua, assegurando que não acredita sequer que haja agora uma punição exemplar. "Casos como o da semana passada já aconteceram. E nada se passou. Tudo o que acontece com o Canelas é branqueado."

O presidente do Maia Lidador, que este domingo defronta o Canelas na sua casa, não esconde a indignação. Depois de os árbitros se terem recusado a apitar o jogo de hoje, António Fernando Silva alerta para o que diz ser um escândalo: "Dizem os regulamentos que, meia hora depois do início de jogo, se não houver qualquer árbitro, é escolhida uma pessoa com formação que pode sair das bancadas. É um cenário que vai abalar ainda mais a imagem do campeonato.A Associação de Futebol do Porto é a única que pode intervir e decidir a não realização do encontro. Espero que haja bom senso", diz o dirigente, que garante que a equipa vai comparecer. "Vamos entrar em campo com vontade de ganhar, mas com medo. Para terem noção, o nosso capitão de equipa foi de férias, isto espelha bem o que se passa."O sentimento é generalizado. Outro dirigente, que aceitou falar aosob anonimato, diz que as ameaças são constantes. "O ‘Macaco’ entra na cabine dos árbitros e diz o que quer. Mesmo em campo ameaçam os jogadores dizendo que sabem onde mora a família ou a escola que os filhos frequentam."