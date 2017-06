Argentina bate Singapura por 6-0 com benfiquista Salvio em campo.

Salvio atuou no 'onze' de Sampaoli, tendo cumprido os 90 minutos, tal como Paulo Dybala e Di Maria, dois dos poucos habituais titulares utilizados pelo novo selecionador argentino.

A seleção argentina de futebol goleou esta terça-feira Singapura por 6-0, num encontro particular marcado pelo regresso do benfiquista Eduardo Salvio ao 'onze' da formação 'albi-celeste', que não contou com Lionel Messi.Três dias depois do triunfo por 1-0 sobre o Brasil, o segundo jogo da 'era' Jorge Sampaoli não teve história, com a formação sul-americana a chegar ao intervalo no estádio nacional de Singapura a vencer por 2-0 e a marcar mais quatro tentos na segunda parte.Federico Fazio (25 minutos), Joaquin Correa (31), Alejandro Dario Gomez (60), os suplentes Leandro Paredes (74) e Lucas Alario (90) e o ex-benfiquista Ángel Di Maria (90+3) apontaram os tentos do conjunto argentino.