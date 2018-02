Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Argentino Cervi sonha com Mundial na Rússia

Extremo argentino atravessa o melhor momento desde que chegou à Luz, em 2016.

Por António Martins Pereira e Mário Figueiredo | 08:20

O extremo Franco Cervi está imparável no Benfica e o sonho de estar no Mundial da Rússia pela seleção argentina começa a ganhar forma, sabe o CM.



O argentino, de 23 anos, foi determinante na vitória do Benfica frente ao Portimonense (3-1), tendo apontado dois golos. Mas não são só os golos que o colocam na rota da seleção argentina. A velocidade, o talento e a visão de jogo associadas a um conjunto de exibições consistentes na equipa de Rui Vitória fizeram suscitar o interesse do selecionador Jorge Sampaoli, que tem acompanhado os jogos do Benfica para observar Salvio.



Contudo, a evolução e maturidade revelada por Cervi não passaram despercebidas e a porta da seleção argentina está cada vez mais aberta. Aliás, a presença no Mundial já foi assumida pelo jogador como um sonho. "Tenho sempre essa ambição de chegar à seleção, mas há que trabalhar. Não é algo fácil de conseguir, mas é preciso estar tranquilo e dar tudo pelo clube", disse Cervi na semana passada, quando participou numa iniciativa na residência oficial do embaixador da Argentina em Portugal



Cervi, que chegou a Portugal na época passada, atravessa um dos melhores momentos no Benfica. É uma das opções regulares de Rui Vitória, tendo alinhado nesta temporada em 19 jogos no campeonato e apontado três golos.



Jonas em observação

O avançado brasileiro Jonas continua em observação, depois do choque com Nakajima, durante o Portimonense--Benfica (1-3). O jogador cumpre as 48 horas para fazer exames complementares.

Para já, as águias acreditam que a mazela não será limitativa para o próximo jogo, com o Boavista, na Luz (sábado, 18h15) No domingo, Jonas deu uma entrevista ao yahoo Esport, onde manifestou o desejo de terminar a carreira no Benfica. "Tenho contrato até 2019 e é quase impossível sair antes disso", referiu.