Sporting vence e recupera terreno para os rivais

--------------90+4' - Termina a partida. Sporting entrou a perder, mas venceu o Arouca por 2-1.90+3' - Cartão amarelo para Rui Patrício. Guardião demorou a repor a bola.Confirma-se a saída de Gelson. Entra Paulo Oliveira.Gelson chocou com o guardião turco. Vai ser substituído.Gelson estava isolado, mas Bolat sai da baliza e segura a bola.Quatro minutos de compensação.Última alteração no Arouca. Sai Mateus e entra Tomané.Podence assistido no relvado. Jovem queixa-se da cabeça.Cartão amarelo para William Carvalho.Canto para o Arouca, Patrício segura com facilidade.Os dois jogadores empurraram-se após falta do sportinguista.Cartão amarelo para Anderson Luís.Amarelo para Podence.Volta a mexer Jesus. Bryan Ruiz é substituído por Podence.Nova mexida no Arouca. Nuno Valente entra para o lugar de Adilson.Mudanças também no Sporting. Alan Ruiz sai e entra Palhinha.Alteração no Arouca. Sai Sami e entra Kuca.Grande correria de Walter González até à área leonina, mas o remate do paraguaio saiu ao lado da baliza de Patrício.Cabeceamento de Jubal sem perigo para a baliza de Rui Patrício.Cartão amarelo para Adilson.Zeegelaar aproveita um mau corte de Anderson Luís e cruza atrasado para Bruno César que em boa posição, remata para o fundo das redes de Bolat. A bola ainda bate em Nuno Coelho antes de entrar.Grande trabalho do argetino já dentro da área que contorna Nuno Coelho e atira para o fundo das redes.Livre de Artur diretamente para as mãos de Patrício.Grande defesa de Bolat! Cruzamento rasteiro de Bryan Ruiz, Bas Dost antecipa-se à defesa do Arouca e atira na direção da baliza, mas o turco defende o remate do holandês.Remate forte de Gelson com Bolat a defender para canto.Cruzamento de Bruno César e Bas Dost, depois de ganhar nas alturas, cabeceou picado à figura de Bolat.Bruno César cobra o livre contra a barreira do Arouca.Cartão amarelo para Vitor Costa. Livre para o Sporting.Cartão Amarelo para Alan Ruiz.Canto batido por Bruno César e cabeceamento de Coates à figura de Bolat.Cruzamento de Zeegelaar e Rúben Semedo cabeceia à figura de Bolat.Cruzamento de Vítor Costa e o angolano surge a cabecear entre os defesas leoninos para inaugurar o marcador.Cruzamento de Anderson Luís para as mãos de Rui Patrício.Gelson Martins cai na área do Arouca, mas o árbitro nada assinala.Cruzamento de Bruno César sai muito torto. Pontapé de baliza para o Arouca.----------Rui Patrício, Schelotto, Coates, Rúben Semedo, Zeegelaar, William, Bryan Ruiz, Gelson, Bruno César, Alan Ruiz e Bas Dost.Bolat, Anderson Luís, Jubal, Nuno Coelho Vítor Costa, André Santos, Artur, Adílson, Sami, Mateus e Walter González.----------Arouca e Sporting defrontam-se este domingo, a partir das 18 horas, em jogo da 27.ª jornada da Liga portuguesa.Os leões procuram aproveitar o resultado de ontem do Clássico entre Benfica e FC Porto querem reduzir distâncias para o segundo lugar.O árbitro da partida é Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.