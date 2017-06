Arranque de época a meio-gás no Sporting

Dos três grandes, o Sporting foi a primeira equipa a começar a pré-época (Benfica a 30 e FC Porto a 3 de julho).



Os leões têm um jogo de preparação frente ao Belenenses, a 7 de julho, antes de viajarem para a Suíça, onde estagiam de 10 a 18 desse mês.



Castaignos, Douglas, Zeegelaar e Schelotto (deverão ser vendidos) têm autorização para se apresentarem mais tarde.Dos três grandes, o Sporting foi a primeira equipa a começar a pré-época (Benfica a 30 e FC Porto a 3 de julho).Os leões têm um jogo de preparação frente ao Belenenses, a 7 de julho, antes de viajarem para a Suíça, onde estagiam de 10 a 18 desse mês.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A equipa do Sporting iniciou ontem a nova época a meio-gás, num regresso aos trabalhos com muitas ausências, mas ainda assim com algumas novidades.Os reforços André Pinto e Rodrigo Battaglia (ex-Sp. Braga), Mattheus (ex-Estoril) e Piccini (ex-Bétis) já treinaram ao serviço de Jorge Jesus, que contou com 21 jogadores nos dois treinos realizados em Alcochete, com atletas da equipa B e outros que estiveram cedidos.O técnico leonino não contou com Rui Patrício, Beto, William Carvalho, Adrien e Gelson Martins, todos ao serviço da seleção nacional na Taça das Confederações. Ainda de férias estão Tobias Figueiredo, Francisco Geraldes, Podence e Iuri Medeiros, que participaram no Europeu sub-21. Bas Dost esteve com a seleção da Holanda e chegará mais tarde. Já Bryan Ruiz vai estar na Gold Cup com a Costa Rica.